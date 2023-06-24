Министерство обороны РФ просило вагнеровцев «проявить благоразумие»

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Министерство обороны РФ опубликовало в своем telegram-канале обращение к вагнеровцам, где просит их «проявить благоразумие» и вернуться в пункты постоянной дислокации.
Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Минобороны сообщило, что некоторым наемникам, не желающим участвовать в конфликте, уже оказана помощь, а также гарантирована безопасность.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о начале вооруженного конфликта с Минобороны, обвинив ведомство в запуске ракеты по тылу наемников. Утром 24 июня в Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в Липецкую и Воронежскую области начали стягиваться военные.