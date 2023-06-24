Министерство обороны РФ просило вагнеровцев «проявить благоразумие»

Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о начале вооруженного конфликта с Минобороны, обвинив ведомство в запуске ракеты по тылу наемников. Утром 24 июня в Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в Липецкую и Воронежскую области начали стягиваться военные.