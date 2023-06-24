Построить в Свердловской области базу Авиалесоохраны поручил Владимир Путин

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Поручение было дано по причине возникших лесных пожаров в регионах весной 2023 года и в предыдущие годы. Доклад по вопросу затребован до 1 сентября.
Напомним, масштабные пожары в Свердловской области фиксируются уже несколько лет. Они происходят в весенний и летний периоды. Весной 2023 года ситуация была сложной.
В поселке Сосьва сгорели 110 строений. Огонь перешел с лесопилки на жилые дома. В результате двое человек погибли. Также сгорело ЛИУ №23. Подобная ситуация произошла в поселке Таежный. Там стихия оставила без жилья десятки человек. Свердловская область вошла в ТОП самых пожароопасных регионов России.