Построить в Свердловской области базу Авиалесоохраны поручил Владимир Путин

В поселке Сосьва сгорели 110 строений. Огонь перешел с лесопилки на жилые дома. В результате двое человек погибли. Также сгорело ЛИУ №23. Подобная ситуация произошла в поселке Таежный. Там стихия оставила без жилья десятки человек. Свердловская область вошла в ТОП самых пожароопасных регионов России.