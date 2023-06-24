tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Изображение материала

Построить в Свердловской области базу Авиалесоохраны поручил Владимир Путин

24 июня 2023, 07:50
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской и Курганской областях. Данные об этом размещены на сайте президента РФ.

Поручение было дано по причине возникших лесных пожаров в регионах весной 2023 года и в предыдущие годы. Доклад по вопросу затребован до 1 сентября.

Напомним, масштабные пожары в Свердловской области фиксируются уже несколько лет. Они происходят в весенний и летний периоды. Весной 2023 года ситуация была сложной.

В поселке Сосьва сгорели 110 строений. Огонь перешел с лесопилки на жилые дома. В результате двое человек погибли. Также сгорело ЛИУ №23. Подобная ситуация произошла в поселке Таежный. Там стихия оставила без жилья десятки человек. Свердловская область вошла в ТОП самых пожароопасных регионов России.

Первые погорельцы Сосьвы получили жилищные сертификаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Погорельцы из Сосьвы и Таежного бесплатно получат участки землиУтверждены меры поддержки погорельцев из Сосьвы и ТаежногоНайдена при строительстве дома минометная мина в поселке Сосьва
#Ирина Кирилова#Авиалесоохрана#Пожар#Лесной пожар#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Общество#Свердловская область
Подпишитесь
Отмены празднования Дня Молодежи в Нижнем Тагиле 24 июня не будет
Сегодня, 09:40
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Больше трех десятков учителей в Свердловской области получат премии по 200 тысяч
Вчера, 11:54
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
Сегодня, 10:22
Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Сегодня, 06:01
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
22 июня 11:22