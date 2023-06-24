Прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши жилого дома в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Кровля пятиэтажного жилого дома на улице Ильича загорелась около 10 вечера. По сообщению ГУ МЧС Свердловской области, из здания эвакуировали 65 человек, из них 13 детей. Пострадавших в огне нет.
В тушении пожара, который распространился на площади 450 квадратных метров, принимали участие девять единиц техники и 22 человека личного состава. Возгорание удалось локализировать около полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 4 утра.
Прокуратура Первоуральска по факту пожара организовала проверку, в ходе которой проконтролирует соблюдение жилищных прав граждан, проживающих доме.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований о пожарной безопасности в деятельности управляющей организации, — сказано в сообщении ведомства.