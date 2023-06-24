tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши жилого дома в Первоуральске

24 июня 2023, 06:37
Фото: 1MI
Крыша пятиэтажного дома загорелась в Первоуральске 23 июня. Огонь на площади 450 квадратных метров удалось ликвидировать через два часа. Прокуратура города проводит проверку по факту пожара.

Кровля пятиэтажного жилого дома на улице Ильича загорелась около 10 вечера. По сообщению ГУ МЧС Свердловской области, из здания эвакуировали 65 человек, из них 13 детей. Пострадавших в огне нет.

В тушении пожара, который распространился на площади 450 квадратных метров, принимали участие девять единиц техники и 22 человека личного состава. Возгорание удалось локализировать около полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 4 утра.

Пожар в жилом доме в ПервоуральскеПожар в жилом доме в Первоуральске
Пожар в жилом доме в Первоуральске
Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Прокуратура Первоуральска по факту пожара организовала проверку, в ходе которой проконтролирует соблюдение жилищных прав граждан, проживающих доме.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований о пожарной безопасности в деятельности управляющей организации, — сказано в сообщении ведомства.
#Анна Григорьева#Пожар#МЧС#Дом#Тушение#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
«Огненную картину войны» создали в Нижнем Тагиле из нескольких тысяч свечей
22 июня 03:43
Грозы и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни
22 июня 13:32
Траурное шествие на мемориале Воинской Славы прошло в Нижнем Тагиле
22 июня 08:33
Потолок рухнул в квартире в Нижнем Тагиле
21 июня 14:42
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
22 июня 11:22