Путин информировал лидеров Белоруссии, Казахстана и Узбекистана о ситуации в России

Напомним, 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил министерство обороны РФ в том, что по лагерю наемников был нанесен удар и вследствие этого погибло много бойцов. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта и сообщил о том, что они движутся в Ростов-на-Дону.