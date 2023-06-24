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Путин информировал лидеров Белоруссии, Казахстана и Узбекистана о ситуации в России

24 июня 2023, 11:54
Фото: Сайт Кремля
24 июня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформировал их о ситуации, которая сейчас происходит в стране.

Напомним, 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил министерство обороны РФ в том, что по лагерю наемников был нанесен удар и вследствие этого погибло много бойцов. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта и сообщил о том, что они движутся в Ростов-на-Дону.

МО РФ опровергло информацию о нападении на ЧВК «Вагнер». Было возбужден уголовное дело по статье 279 «Вооруженный мятеж». Евгению Пригожину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
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