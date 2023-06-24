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Режим повышенной готовности объявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев

24 июня 2023, 10:44
Фото: tagilcity.ru
Евгений Куйвашев ввел в Свердловской области режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим распространяется в том числе на Нижний Тагил.

Власти региона обозначили обязанности членов правительства и мэров свердловских городов. Среди них:
— усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
— введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления;
— непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения Свердловской области о чрезвычайных ситуациях;
— принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
— уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
— приведение при необходимости сил и средств Свердловской подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
— восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Напомним, 24 июня в России появилось заявление Евгения Пригожина о выдвижении ЧВК «Вагнера» в Ростов-на-Дону. Владимир Путин в экстренном заявлении призвал бойцов «не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку». В результате событий режим КТО был объявлен в ряде регионов страны.

#Свердловская область#Режим#Режим ЧС#Чрезвычайная ситуация#Правительство#Губернатор#Происшествия#Мятеж 24 июня 2023 года#Мятеж#Евгений Куйвашев#Режим повышенной готовности
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