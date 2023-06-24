Режим повышенной готовности объявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Власти региона обозначили обязанности членов правительства и мэров свердловских городов. Среди них:

— усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

— введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления;

— непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения Свердловской области о чрезвычайных ситуациях;

— принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

— уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

— приведение при необходимости сил и средств Свердловской подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

— восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.