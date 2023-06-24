Свердловский омбудсмен высказалась после выступления Путина из-за мятежа 24 июня

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Также Татьяна Мерзлякова заявила, что российские солдаты в курсе, за что они воюют, но сейчас они нуждаются в поддержке и помощи.
Наши уральцы — ребята заводские, грамотные, умные, сильные. Они живут под бомбовыми ударами и идут вперед. Они — настоящие. И все, что сейчас происходит, трудно понять, объяснить, тем более поддержать. Это неправильно, это не по-государственному, это аморально, — говорит уполномоченный по правам человека, — добавила омбудсмен.
Также омбудсмен призвала не мешать военным.
Ранее с обращением к россиянам выступил президент Владимир Путин. Он высказался по поводу военного мятежа ЧВК «Вагнер».