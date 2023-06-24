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Свердловский омбудсмен высказалась после выступления Путина из-за мятежа 24 июня

24 июня 2023, 09:18
Фото: 1MI
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сказала о «недопустимости раскола своего народа» после выступления Владимира Путина.

Также Татьяна Мерзлякова заявила, что российские солдаты в курсе, за что они воюют, но сейчас они нуждаются в поддержке и помощи.

Наши уральцы — ребята заводские, грамотные, умные, сильные. Они живут под бомбовыми ударами и идут вперед. Они — настоящие. И все, что сейчас происходит, трудно понять, объяснить, тем более поддержать. Это неправильно, это не по-государственному, это аморально, — говорит уполномоченный по правам человека, — добавила омбудсмен.

Также омбудсмен призвала не мешать военным.

Ранее с обращением к россиянам выступил президент Владимир Путин. Он высказался по поводу военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Владимир Путин выступил с обращением по поводу военного мятежа ЧВК «Вагнер»
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#Елена Озерова#Омбудсмен#Армия#Высказывание#Общество#Свердловская область#Владимир Путин#Татьяна Мерзлякова#Мятеж 24 июня 2023 года
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