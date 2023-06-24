tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

Владимир Путин выступил с обращением по поводу военного мятежа ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 07:41
Фото: Сайт Президента России
24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу военного мятежа ЧВК «Вагнер». TagilCity.ru приводит полную речь главы государства.

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз, ночью, говорил с командованием всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа.


Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей.


Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть, отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.


И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа. От боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий и в итоге трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.


Мы не дадим этому повториться — защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и капитуляции.

Повторю, любая внутренняя смута, смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом и перед нашим народом.

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан.

Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее».

Читайте также:
Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения ПригожинаМинистерство обороны РФ просило вагнеровцев «проявить благоразумие»
#Анна Григорьева#Мятеж#ЧВК "Вагнер"#Общество#Мятеж 24 июня 2023 года#Владимир Путин#Евгений Пригожин#Видео
Подпишитесь
Отмены празднования Дня Молодежи в Нижнем Тагиле 24 июня не будет
Сегодня, 09:40
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Больше трех десятков учителей в Свердловской области получат премии по 200 тысяч
Вчера, 11:54
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
Сегодня, 10:22
Что известно на этот час о вооруженном мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина
Сегодня, 06:01
Дополнительные выплаты будут назначаться спасателям из Нижнего Тагила
22 июня 11:22