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Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы

24 июня 2023, 08:01
Фото: 1MI
Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы. Ситуация с ними была напряженной с конца апреля 2023 года.

В департаменте информполитики региона сообщили, что 23 июня были устранены последние три возгорания в Богдановическом и Сосьвинском района. Общая площадь пожаров составила 1,4 тысячи гектаров.

При этом особый противопожарный режим в Свердловской области не отменен. В регионе по-прежнему запрещается использовать открытый огонь. В том числе нельзя разжигать костры.

Также запрещаются огневые и строительные работы, фаер-шоу и фейерверки. Посещать леса пока можно, но только в сопровождении гидов.

Напомним, в конце апреля в Свердловской области бушевали лесные пожары. Они уничтожили как минимум два населенных пункта. Первым стал поселок Сосьва, где сгорели более сотни строений, а также поселок Таежный. Два человека в результате огненной стихии погибли.

Крупные пожары были и под Нижним Тагилом в районе Леневки, Монзино и других населенных пунктов. В общей сложности за несколько месяцев в регионе сгорели 200 тысяч гектаров леса.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Огонь#МЧС#Ликвидация#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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