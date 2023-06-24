Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы

Напомним, в конце апреля в Свердловской области бушевали лесные пожары. Они уничтожили как минимум два населенных пункта. Первым стал поселок Сосьва, где сгорели более сотни строений, а также поселок Таежный. Два человека в результате огненной стихии погибли.