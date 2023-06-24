Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В департаменте информполитики региона сообщили, что 23 июня были устранены последние три возгорания в Богдановическом и Сосьвинском района. Общая площадь пожаров составила 1,4 тысячи гектаров.
При этом особый противопожарный режим в Свердловской области не отменен. В регионе по-прежнему запрещается использовать открытый огонь. В том числе нельзя разжигать костры.
Также запрещаются огневые и строительные работы, фаер-шоу и фейерверки. Посещать леса пока можно, но только в сопровождении гидов.
Напомним, в конце апреля в Свердловской области бушевали лесные пожары. Они уничтожили как минимум два населенных пункта. Первым стал поселок Сосьва, где сгорели более сотни строений, а также поселок Таежный. Два человека в результате огненной стихии погибли.
Крупные пожары были и под Нижним Тагилом в районе Леневки, Монзино и других населенных пунктов. В общей сложности за несколько месяцев в регионе сгорели 200 тысяч гектаров леса.