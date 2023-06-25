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60 курсантов отравились в институте в Екатеринбурге

25 июня 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 60 курсантов отравились в столовой Уральского юридического института. Все они заболели гастроэнтеритом — кишечной инфекцией.

36 человек из них оказались в больнице, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Отравились курсанты 25 июня. В общей сложности 47 отравившихся обратились за медицинской посощью, но после 11 парней отказались ложиться в больницу.

Остальные 36 пострадавших находится в инфекционном отделеним городской клинической больницы №40. Среди пострадавших один взрослый человек.

В Минздраве сказали, что «тяжелых» пациентов среди них нет. Курсантов оказывают всю необходимую помощь.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Курсанты#Отравление#Институт#Столовая#Больница#Происшествия
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