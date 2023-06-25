60 курсантов отравились в институте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
36 человек из них оказались в больнице, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Отравились курсанты 25 июня. В общей сложности 47 отравившихся обратились за медицинской посощью, но после 11 парней отказались ложиться в больницу.
Остальные 36 пострадавших находится в инфекционном отделеним городской клинической больницы №40. Среди пострадавших один взрослый человек.
В Минздраве сказали, что «тяжелых» пациентов среди них нет. Курсантов оказывают всю необходимую помощь.