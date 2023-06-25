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Беглый преступник из Нижнего Тагила задержан в Тюмени

25 июня 2023, 05:41
Фото: 1MI
Сбежавший из исправительной колонии мужчина пойман в Нижнем Тагиле. Он ранее был обвинен в краже и мошенничестве. Осужденному 30 лет.

По решению суда он был приговорен к принудительным работам, свой срок он отбывал на участке центра при ИК-4. Он обладал правом свободного передвижения по территории города, сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области.

Однако 22 июня он не вернулся. Тогда его стала разыскивать полиция и нашла в гостях у друзей в Тюмени.

Ранее сообщалось о разбойнике из Екатеринбурга, который попытался совершить ограбление, но сбежал без денег. Мужчина ворвался в офис микрозаймов с ножом и потребовал дать ему денег. Сотрудница замешкалась при открытии сейфа, в это время грабитель испугался и убежал.

«Сбежал без денег»: разбойник-неудачник задержан в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Осужденный#Сбежал#ИК
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