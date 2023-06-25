Беглый преступник из Нижнего Тагила задержан в Тюмени

Ранее сообщалось о разбойнике из Екатеринбурга, который попытался совершить ограбление, но сбежал без денег. Мужчина ворвался в офис микрозаймов с ножом и потребовал дать ему денег. Сотрудница замешкалась при открытии сейфа, в это время грабитель испугался и убежал.