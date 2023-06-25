Дети и их мама пострадали в ДТП на трассе под Тюменью

Известно, что столкнулись автомобили Subaru и Peugeot. Второй управлял 29-летний житель села Перевалово. В машине на заднем сидении находились три его дочери, младшая из которых — полуторогодовалая девочка — сидела на коленях у матери. Все девочки и их мама пострадали, младшую из них и женщину госпитализировали.