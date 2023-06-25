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Дети и их мама пострадали в ДТП на трассе под Тюменью

25 июня 2023, 05:14
Фото: 1MI
На автодороге Екатеринбург-Тюмень в ДТП пострадали дети и их мама.

ЧП произошло на 309-м километре трассы 24 июня, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Известно, что столкнулись автомобили Subaru и Peugeot. Второй управлял 29-летний житель села Перевалово. В машине на заднем сидении находились три его дочери, младшая из которых — полуторогодовалая девочка — сидела на коленях у матери. Все девочки и их мама пострадали, младшую из них и женщину госпитализировали.

Из-за удала авто удара машину Subaru перекинуло через ограждение.

#Елена Озерова#Дети#Авария#Девочки#Больница#Происшествия#ДТП с участием детей#ДТП
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