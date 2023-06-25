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Экстрим и танцы: как прошел День молодежи в Нижнем Тагиле

25 июня 2023, 09:07
Фото: Администрация Нижнего Тагила
День молодежи в Нижнем Тагиле состоялся 24 июня. На праздник пришли десятки горожан, которые любят активный отдых.

Прошли различные мероприятия на разных городских площадках. К примеру, на «Тагильской лагуне-2» состоялся фестиваль экстремальных видов спорта на самокатах. Участники посоревновались в трюках и скорости катания. Зрители шоу остались в восторге.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

На территории «Субкультур» около здания концертно-досугового комплекса «Современник» состоялся фестиваль уличных танцев, а также настольных игр.

А пространство «Инклюзия» стало местом проведения городского чемпионата по игре «Бочче». Запомнилось молодым людям и мероприятие «Молодежь и ГТО — едины и непобедимы!», где все желающие могли поставить рекорды.

Состоялись и традиционные концерты с выступлением музыкальных групп.

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#Нижний Тагил#День молодежи#Праздник#Фестиваль#ГТО#Спорт#Концерт#Свободное время#Елена Озерова
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