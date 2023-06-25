Экстрим и танцы: как прошел День молодежи в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Прошли различные мероприятия на разных городских площадках. К примеру, на «Тагильской лагуне-2» состоялся фестиваль экстремальных видов спорта на самокатах. Участники посоревновались в трюках и скорости катания. Зрители шоу остались в восторге.
На территории «Субкультур» около здания концертно-досугового комплекса «Современник» состоялся фестиваль уличных танцев, а также настольных игр.
А пространство «Инклюзия» стало местом проведения городского чемпионата по игре «Бочче». Запомнилось молодым людям и мероприятие «Молодежь и ГТО — едины и непобедимы!», где все желающие могли поставить рекорды.
Состоялись и традиционные концерты с выступлением музыкальных групп.