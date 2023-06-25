Неожиданно куча снега появилась на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Судя по кадрам, на обочине лежат хлопья снега. Проезжающие в машине тагильчане восклицают от увиденного. Видеоролик появился в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Кошмар. Вот это да! Вот тебе и лето на Урале, — говорит за кадром женщина.
Другие пользователи интернета тоже отправили свои «зимние» снимки с Вагонки. К примеру, тагильчанка Лариса утверждает, что видела крупный град, похожий на снег, по дороге на Ису на Вагонке. В доказательство своих слов она приложила фото.
Другие комментаторы отметили, что непосредственно на Вагонке снега нет. В целом, пользователи соцсетей выразили свое удивление от увиденных кадров.