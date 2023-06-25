tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Изображение материала

Неожиданно куча снега появилась на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

25 июня 2023, 11:35
Фото: Лариса Бакулина

Куча снега появилась на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

Семья из Нижнего Тагила ехала по Исинскому тракту и сняла на видео выпавший снег.

Судя по кадрам, на обочине лежат хлопья снега. Проезжающие в машине тагильчане восклицают от увиденного. Видеоролик появился в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Кошмар. Вот это да! Вот тебе и лето на Урале, — говорит за кадром женщина.

Другие пользователи интернета тоже отправили свои «зимние» снимки с Вагонки. К примеру, тагильчанка Лариса утверждает, что видела крупный град, похожий на снег, по дороге на Ису на Вагонке. В доказательство своих слов она приложила фото.

Другие комментаторы отметили, что непосредственно на Вагонке снега нет. В целом, пользователи соцсетей выразили свое удивление от увиденных кадров.

Жара до +30 градусов и дожди придут в Нижней Тагил
Узнать подробнее
Читайте также:
Какая будет погода на «Ночь музыки» в ЕкатеринбургеЖары не будет. Метеоролог рассказал о погоде в Свердловской области на остаток лета
#Снег#Град#Урал#Вагонка#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Елена Озерова
Подпишитесь
Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале
Вчера, 16:02
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Тагильчанин осужден на три года за сообщение о ложном терроризме
Вчера, 10:22
Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 24 июня
Вчера, 12:36
Все лесные пожары в Свердловской области ликвидированы
Вчера, 08:01