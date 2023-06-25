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Общегородской выпускной состоялся в Нижнем Тагиле

25 июня 2023, 07:48
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле состоялся выпускной. Из школ города выпустилось 109 отличников, 99 медалистов, 193 призера и 10 победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

12 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а еще 20 человек обладают премией губернатора региона и мэра города. Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Отмечается, что еще свыше 100 школьников — победители и призеры, а также лауреаты и обладатели гран-при в области искусства и технического творчества. Среди выпускников есть и семь кандидатов в мастера спорта и один чемпион России по кикбоксингу.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Выпускной бал, состоявшийся 24 июня, назывался «Мы из Тагила, и в этом наша сила!». Он состоялся в Нижнетагильском государственном цирке. Присутствовали 1 210 выпускников из 45 школ города, отметили в мэрии.

Этот день — первый шаг во взрослую жизнь, в которой ждут много интересных событий, знаний и встреч. Кто-то из вас останется развивать родной город, кто-то уедет открывать мир, но, уверен, где бы вы ни были, в вашем сердце всегда найдется место для Нижнего Тагила. Мы гордимся вами! — сказал мэр города Владислав Пинаев.

99 выпускникам глава вручил медали «За особые успехи в учении». А родителям медалистов выдали благодарственные письма.

На сцене для выпускников выступили различные коллективы Нижнего Тагила. Состоялась и дискотека. Также вчерашние школьники получили подарочные монеты с надписью «Счастливый пятачок».

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