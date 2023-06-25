Общегородской выпускной состоялся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
12 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а еще 20 человек обладают премией губернатора региона и мэра города. Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Отмечается, что еще свыше 100 школьников — победители и призеры, а также лауреаты и обладатели гран-при в области искусства и технического творчества. Среди выпускников есть и семь кандидатов в мастера спорта и один чемпион России по кикбоксингу.
Выпускной бал, состоявшийся 24 июня, назывался «Мы из Тагила, и в этом наша сила!». Он состоялся в Нижнетагильском государственном цирке. Присутствовали 1 210 выпускников из 45 школ города, отметили в мэрии.
Этот день — первый шаг во взрослую жизнь, в которой ждут много интересных событий, знаний и встреч. Кто-то из вас останется развивать родной город, кто-то уедет открывать мир, но, уверен, где бы вы ни были, в вашем сердце всегда найдется место для Нижнего Тагила. Мы гордимся вами! — сказал мэр города Владислав Пинаев.
99 выпускникам глава вручил медали «За особые успехи в учении». А родителям медалистов выдали благодарственные письма.
На сцене для выпускников выступили различные коллективы Нижнего Тагила. Состоялась и дискотека. Также вчерашние школьники получили подарочные монеты с надписью «Счастливый пятачок».