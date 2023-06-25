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Сбежавшего из машины скорой мужчину ищут в Нижнем Тагиле

25 июня 2023, 08:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину. Который сбежал из автомобиля скорой помощи и распивал на улице алкоголь.

Разыскиваемому 63 года. Его зовут Романов Валерий. Поиск мужчины ведется с 24 июня. Известно, что в полицию с заявлением о пропаже обратился сын Валерия. Он рассказал, что папу перевозили на скорой из больницы на Вагонке в 4-ю городскую, но он сбежал.

Фото: "Лиза Алерт"
Позже мужчину видели в металлоприемке на улице Красных Зорь, где он распивал алкоголь. У мужчины при себе есть сотовый телефон, но в настоящее время он отключен, — рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Всех тех, кто знает что-то о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8(3435) 87-69-32.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Сбежал#Скорая#Поиск#Мужчина#Происшествия#Эксклюзив
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