Сбежавшего из машины скорой мужчину ищут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Разыскиваемому 63 года. Его зовут Романов Валерий. Поиск мужчины ведется с 24 июня. Известно, что в полицию с заявлением о пропаже обратился сын Валерия. Он рассказал, что папу перевозили на скорой из больницы на Вагонке в 4-ю городскую, но он сбежал.
Позже мужчину видели в металлоприемке на улице Красных Зорь, где он распивал алкоголь. У мужчины при себе есть сотовый телефон, но в настоящее время он отключен, — рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Всех тех, кто знает что-то о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8(3435) 87-69-32.