Сбежавшего из машины скорой мужчину ищут в Нижнем Тагиле

Разыскиваемому 63 года. Его зовут Романов Валерий. Поиск мужчины ведется с 24 июня. Известно, что в полицию с заявлением о пропаже обратился сын Валерия. Он рассказал, что папу перевозили на скорой из больницы на Вагонке в 4-ю городскую, но он сбежал.