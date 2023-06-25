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Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

25 июня 2023, 06:06
Фото: 1MI
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило жителей о возможном шторме.

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность: 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале, в регионе продлены до 25 июня. Также в ближайшее время ожидаются туманы и небольшие дожди.

При этом вероятно потепление. В Свердловской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и 22 градуса тепла. В соседней Челябинской области ожидается 19 градусов тепла и ветер до 11 метров в секунду, а также дожди.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Погода#Предупреждение#Шторм#Дождь#Природа
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