Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Высокая и чрезвычайная пожарная опасность: 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале, в регионе продлены до 25 июня. Также в ближайшее время ожидаются туманы и небольшие дожди.
При этом вероятно потепление. В Свердловской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и 22 градуса тепла. В соседней Челябинской области ожидается 19 градусов тепла и ветер до 11 метров в секунду, а также дожди.