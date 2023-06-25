СМИ сообщили о смерти блогера из Асбеста

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Отмечается, что подробностей пока нет. Однако сказано, что тело мужчины было найдено в его квартире. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Дмитрий Фоминцев.
В комментариях под публикацией местный житель Евгений написал, что видел Дениса днем 25 июня и что он был жив.
Во втором часу дня его видел, шел со своей собакой по улице Ленинградской, 19 у магазина «Урожай», — написал Евгений.
Также тагильчанка Наталья рассказала, что в 15:20 она проходила мимо его дома, и заметила около подъезда полицейскую машину.
Примечательно, что Денис заходил в соцсети уже после сообщений о его смерти. Пользователи интернета предположили, что это могут быть представители правоохранительных органов или родственники мужчины.