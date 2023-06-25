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СМИ сообщили о смерти блогера из Асбеста

25 июня 2023, 12:32
Фото: Народное телевидение Асбеста
В СМИ появилась информация о том, что блогер из Асбеста Денис Бульдозер-Елистратов умер.

Отмечается, что подробностей пока нет. Однако сказано, что тело мужчины было найдено в его квартире. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Дмитрий Фоминцев.

В комментариях под публикацией местный житель Евгений написал, что видел Дениса днем 25 июня и что он был жив.

Во втором часу дня его видел, шел со своей собакой по улице Ленинградской, 19 у магазина «Урожай», — написал Евгений.

Также тагильчанка Наталья рассказала, что в 15:20 она проходила мимо его дома, и заметила около подъезда полицейскую машину.

Примечательно, что Денис заходил в соцсети уже после сообщений о его смерти. Пользователи интернета предположили, что это могут быть представители правоохранительных органов или родственники мужчины.

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#Елена Озерова#Блогер#Смерть#Сообщения о смерти#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Асбест
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