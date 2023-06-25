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В Екатеринбурге мужчина похитил девушку и увез ее на машине

25 июня 2023, 07:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в районе Уралмаша мужчина затолкал в машину девушку. Та сопротивлялась, но выбраться из авто не смогла.

После произошедшего мужчина куда-то увез девушку, пишет Е1. Все лучилось около одного из сетевых супермаркетов.

Прохожие не успели ничего сделать. Поэтому уже после отъезда машины они вызвали полицию. Один из прохожих успел снять уезжающее авто на видео.

На кадрах видно, что со двора машина уехала с открытой пассажирской дверью. Похитителя уже вычислили правоохранители. Им известно, что в машину мужчина затолкал свою жену после того, как они поссорились.

На глазах у прохожих в Екатеринбурге похитили человека
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Муж#Жена#Машина#Похищение#Происшествия
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