В Екатеринбурге мужчина похитил девушку и увез ее на машине

Прохожие не успели ничего сделать. Поэтому уже после отъезда машины они вызвали полицию. Один из прохожих успел снять уезжающее авто на видео.



На кадрах видно, что со двора машина уехала с открытой пассажирской дверью. Похитителя уже вычислили правоохранители. Им известно, что в машину мужчина затолкал свою жену после того, как они поссорились.