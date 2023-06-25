В Екатеринбурге мужчина похитил девушку и увез ее на машине

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
После произошедшего мужчина куда-то увез девушку, пишет Е1. Все лучилось около одного из сетевых супермаркетов.
Прохожие не успели ничего сделать. Поэтому уже после отъезда машины они вызвали полицию. Один из прохожих успел снять уезжающее авто на видео.
На кадрах видно, что со двора машина уехала с открытой пассажирской дверью. Похитителя уже вычислили правоохранители. Им известно, что в машину мужчина затолкал свою жену после того, как они поссорились.