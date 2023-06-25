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Житель Нижнего Тагила сбежал из машины скорой, а на Вагонке обнаружен снег

25 июня 2023, 13:52
Фото: Midjourney
Житель Нижнего Тагила сбежал из машины скорой, а на Вагонке обнаружен снег. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 24–25 июня.

После пожара на нефтебазе в Воронеже 24 июня дефицита топлива в Свердловской области не будет, считает эксперт топливного рынка Дмитрий Гусев. Он отметил, что в стране с советских времен емкость нефтебаз избыточна и превышает нормы потребления.

Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале
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Мнение о работе губернаторов во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» высказал руководитель экспертного совета Экспертного института Глеб Кузнецов.

Эксперт высказался о работе российских губернаторов во время мятежа ЧВК «Вагнер»
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Общегородской выпускной состоялся в Нижнем Тагиле. Из школ города выпустились 109 отличников, 99 медалистов, 193 призера и 10 победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Общегородской выпускной состоялся в Нижнем Тагиле
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Семья из Нижнего Тагила ехала по Исинскому тракту и сняла на видео лежащий на обочине снег. Другая тагильчанка видела крупный град, похожий на снег, по дороге на Ису на Вагонке.

Неожиданно куча снега появилась на Исинском тракте в Нижнем Тагиле
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В СМИ появилась информация о том, что блогер из Асбеста Денис Бульдозер-Елистратов умер. Однако некоторые пользователи соцсетей пишут, что видели его на улице. При этом другие тагильчане заметили около его подъезда полицейскую машину.

СМИ сообщили о смерти блогера из Асбеста
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Побег#Скорая помощь#Поиск человека#Снег#Выпускной#Пожар#Топливо#Мятеж#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург
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Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале
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