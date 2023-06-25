Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
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Updated Сегодня, 13:54
После пожара на нефтебазе в Воронеже 24 июня дефицита топлива в Свердловской области не будет, считает эксперт топливного рынка Дмитрий Гусев. Он отметил, что в стране с советских времен емкость нефтебаз избыточна и превышает нормы потребления.
Мнение о работе губернаторов во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» высказал руководитель экспертного совета Экспертного института Глеб Кузнецов.
Общегородской выпускной состоялся в Нижнем Тагиле. Из школ города выпустились 109 отличников, 99 медалистов, 193 призера и 10 победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Семья из Нижнего Тагила ехала по Исинскому тракту и сняла на видео лежащий на обочине снег. Другая тагильчанка видела крупный град, похожий на снег, по дороге на Ису на Вагонке.
В СМИ появилась информация о том, что блогер из Асбеста Денис Бульдозер-Елистратов умер. Однако некоторые пользователи соцсетей пишут, что видели его на улице. При этом другие тагильчане заметили около его подъезда полицейскую машину.