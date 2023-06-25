Жители поселка в Свердловской области добились возвращения медпомощи

Известно, что 8 лет назад в поселке перестала работать скорая помощь, а по вызовам стали приезжать фельдшеры из Асбеста. В марте у них прекратила работу терапевтическая и хирургическая помощь, пишет Е1.



С тех пор селяне могли воспользоваться лишь дневным стационаром. В настоящий момент в поселке проживает менее 9 000 человек. Данная местность имеет стратегическое значение, потому что там действует крупнейшее в Европе месторождение изумрудов.