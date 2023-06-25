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Жители поселка в Свердловской области добились возвращения медпомощи

25 июня 2023, 11:13
Фото: 1MI
В поселке Малышева местные жители пошли против системы и вернули себе медицинскую помощь. Для этого они написали десятки обращений, дошли до приемной президента и Генпрокуратуры.

Известно, что 8 лет назад в поселке перестала работать скорая помощь, а по вызовам стали приезжать фельдшеры из Асбеста. В марте у них прекратила работу терапевтическая и хирургическая помощь, пишет Е1.

С тех пор селяне могли воспользоваться лишь дневным стационаром. В настоящий момент в поселке проживает менее 9 000 человек. Данная местность имеет стратегическое значение, потому что там действует крупнейшее в Европе месторождение изумрудов.

После закрытия местные жители за несколько дней собрали сотни подписей и обратились во множество инстанций, обратились и в суд. Далее, как утверждают жители, они получали отписки, а также терпели оскорбления в соцсетях

Однако в результате их пригласили на прием в региональный Минздрав, где они изложили суть своей проблемы. Замминистр Сергей Турков сказал им, что скорой помощи их лишили незаконно. Также он дал обещание — вернуть пост скорой помощи.

Пост уже открывался 15 июня, но проработал всего семь дней. Позднее выяснилось, что таким образом администрация больницы просто проверяла целесообразность такой задумки. Так что экстренную помощь жителям стали вновь оказывать лишь приезжая из Асбеста.

Завершилась история тем, что пост скорой помощи закрыли на время ремонта. Решение о продлении работы примут после его окончания. Также было решено присоединить больницы поселков Рефтинского и Малышева к Асбестовской. Сейчас в Малышевской больнице проводится ремонт, а затем там откроется геронтологическое отделение.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Скорая#Поселок#Медпомощь#Асбест#Медики#Здоровье
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