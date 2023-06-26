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Антироссийская агитация замечена на домофонах в Екатеринбурге

26 июня 2023, 15:59
Фото: tagilcity.ru
Бегущую строку на домофонах с антироссийской агитацией заметили жители Екатеринбурга на Ботанике.

В надписи также присутствует нецензурная брань в отношении русских. Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к управляющим компаниям, а также организациям, обслуживающим домофоны. Он призвал сотрудников быть бдительными.

Надеюсь в самое кратчайшее время вражеская агитация будет удалена и будут установлены авторы этой гнусности, — написал Максим Иванов в соцсетях.

Напомним, в январе 2023 года хакеры в Нижнем Тагиле взломали сайт доставки роллов. После атаки на хостинг на главной странице появились антироссийские баннеры.

Проукраинский баннер появился на сайте доставки роллов в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Агитация#Домофон#Общество#Подъезд#Украина#Максим Иванов#Управляющая компания
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