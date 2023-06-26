Антироссийская агитация замечена на домофонах в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В надписи также присутствует нецензурная брань в отношении русских. Депутат Госдумы Максим Иванов обратился к управляющим компаниям, а также организациям, обслуживающим домофоны. Он призвал сотрудников быть бдительными.
Надеюсь в самое кратчайшее время вражеская агитация будет удалена и будут установлены авторы этой гнусности, — написал Максим Иванов в соцсетях.
Напомним, в январе 2023 года хакеры в Нижнем Тагиле взломали сайт доставки роллов. После атаки на хостинг на главной странице появились антироссийские баннеры.