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Банк ДОМ. РФ рассказал о регионах с возросшим спросом на вторичку

26 июня 2023, 12:08
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ провел анализ выдачи ипотечных кредитов на покупку жилой недвижимости на вторичном рынке в первом полугодии 2023 года и выявил регионы-лидеры.

Первая строчка топа у Подмосковья, где спрос на ипотеку для покупки вторички вырос в 2,6 раза, а общий объем выданных для этой цели кредитов составил 1,2 миллиарда рублей. Второе место рейтинга у Санкт-Петербурга, где спрос на ипотечное кредитование для покупки жилья на вторичном рынке вырос в 2,4 раза, объем кредитования по данным программам составил 1,4 миллиарда рублей. Третье место у Москвы с показателями: рост в 2,3 раза и объем кредитования 4,2 миллиарда рублей.

На четвертом месте Краснодарский край: рост в 2 раза, объем кредитования 340 миллионов рублей. На пятом — Самарская область: рост в 1,7 раза и объем 570 миллионов рублей. Далее идут Приморский край — рост в 1,6 раза и объем четыреста тридцать миллионов рублей, Красноярский край — рост в полтора раза и объем триста шестьдесят миллионов, Тюменская область — рост в 1,4 раза и объем 320 миллионов рублей, Новосибирская область — рост в 1,4 раза и объем 300 миллионов рублей.

«С начала года мы оформили свыше 3000 кредитов на покупку вторичной недвижимости на общую сумму 12,3 млрд руб. — по сравнению с тем же периодом прошлого года рост более чем в полтора раза в количестве и практически в 2 раза в объеме. В нашем случае сказывается не только общее для рынка смещение спроса на готовое жилье, но и снижение ставки по соответствующей программе в мае. Как результат: за неполный месяц выдачи увеличились на 10%», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В первом полугодии текущего года средняя стоимость жилья на вторичном рынке, приобретаемого в ипотеку, составила 5,85 миллиона рублей, а средняя сумма кредита — 4 миллиона рублей. В первом полугодии прошлого года средняя стоимость сделки составляла 4,85 миллиона рублей, а сумма кредита — 3,3 миллиона рублей.

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