Благодаря участию Банка ДОМ. РФ на Урале и в Сибири появится 9,2 млн кв. м жилья

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Эти средства в регионах используют для строительства 9,2 миллиона кв. метров жилой недвижимости и сопутствующей социальной инфраструктуры. Об этом в своем выступлении на панельной сессии «Комплексный подход к развитию регионов с использованием инструментов ДОМ.РФ», проходившей в рамках тематической конференции в Тюмени, сообщил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.
«За год нам удалось удвоить сумму заключенных сделок проектного финансирования в УрФО, а в СФО — повысить их количество на треть. Цель Банка ДОМ.РФ — активное расширение регионального присутствия. В настоящее время жилищные проекты с участием банка представлены в четырех из шести регионах Урала, до конца года выйдем в Курганскую область», — подытожил Медведев, добавив, что на днях были выделены средства для строительства жилья в Республике Алтай. Регион занял восьмое место в портфеле Банка ДОМ.РФ по Сибири и 50-е — в целом по РФ. Известно, что до конца года будет увеличен портфель проектного финансирования не менее чем на 90 миллиардов рублей. Ожидается, что в этот же период объем портфеля на Урале и в Сибири превысит 530 миллиардов рублей.
Антон Медведев рассказал, что в Банке ДОМ.РФ дальнейшее развитие жилищной сферы видят в одновременном применении инструментов проектного финансирования, КРТ и инфраструктурных облигаций. Выделены средства на проекты, связанные с комплексным развитием территорий c градостроительным потенциалом 2,4 миллиона кв. метров и общим лимитом в 225 миллиардов рублей. Портфель по сделкам с инфраструктурными облигациями насчитывает 3,2 миллиона кв. метров с общим лимитом 140 миллиардов рублей.
Вице-президент Банка ДОМ.РФ подчеркнул, что положительный эффект комплексной работы, без сомнения, очевиден. Обращение к использованию вышеупомянутых механизмов позволяет повысить стабильность проектов, где речь идет об инфраструктурной поддержке. В частности, каждый рубль в виде льготного финансирования обеспечивает привлечение еще 8,3 руб. в строительную отрасль, заключил спикер.
По данным ресурса наш. дом.рф на 23 июня, в УрФО и СФО возводится 17,2 миллиона кв. метров жилья, при этом по доле строительства с механизмом проектного финансирования Урал уверенно лидирует среди федеральных округов. 97% площадей здесь строится с использованием эскроу-счетов, что на 4% превышает средние показатели по России.