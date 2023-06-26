Благодаря участию Банка ДОМ. РФ на Урале и в Сибири появится 9,2 млн кв. м жилья

«За год нам удалось удвоить сумму заключенных сделок проектного финансирования в УрФО, а в СФО — повысить их количество на треть. Цель Банка ДОМ.РФ — активное расширение регионального присутствия. В настоящее время жилищные проекты с участием банка представлены в четырех из шести регионах Урала, до конца года выйдем в Курганскую область», — подытожил Медведев, добавив, что на днях были выделены средства для строительства жилья в Республике Алтай. Регион занял восьмое место в портфеле Банка ДОМ.РФ по Сибири и 50-е — в целом по РФ. Известно, что до конца года будет увеличен портфель проектного финансирования не менее чем на 90 миллиардов рублей. Ожидается, что в этот же период объем портфеля на Урале и в Сибири превысит 530 миллиардов рублей.