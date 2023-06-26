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Более 6 тысяч патологий легких выявлено у жителей Свердловской области с начала года

26 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
В ходе проведения диспансеризации медики выявили у жителей Свердловской области более 6 тысяч патологий легких. Это статистика с начала 2023 года.

Всем, у кого были выявлены опухоли, немедленно назначено решение, сообщили в департаменте информполитики. Там добавили, что углубленные исследования на КТ подтвердили 56 случаев злокачественных образований, из них 45 на ранних стадиях.

Главный специалист-онколог региона, замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов отметил, что КТ позволяет выявлять опухоли еще когда симптомы отсутствуют. Прибор определяет формы и размеры новообразований, а также степень поражения тканей вокруг них.

На данный момент в Свердловской области установлены 88 компьютерных томографов. В 2023 году планируется добавить еще восемь.

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#Ирина Кирилова#Болезнь#Заболеваемость#Врачи#Обследование#Статистика#Здоровье#Свердловская область
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