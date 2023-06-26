Более 6 тысяч патологий легких выявлено у жителей Свердловской области с начала года

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Всем, у кого были выявлены опухоли, немедленно назначено решение, сообщили в департаменте информполитики. Там добавили, что углубленные исследования на КТ подтвердили 56 случаев злокачественных образований, из них 45 на ранних стадиях.
Главный специалист-онколог региона, замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов отметил, что КТ позволяет выявлять опухоли еще когда симптомы отсутствуют. Прибор определяет формы и размеры новообразований, а также степень поражения тканей вокруг них.
На данный момент в Свердловской области установлены 88 компьютерных томографов. В 2023 году планируется добавить еще восемь.