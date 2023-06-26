Четыре жителя Екатеринбурга пострадали в ДТП во время поездки в Башкирию

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
34-летний водитель УАЗ «Патриот» ехал со стороны Михайловска в сторону поселка Арти. Завершая обгон, он съехал с дороги на обочину по ходу движения. Об этом сообщает «Патрульный участок».
Пострадало четыре человека. Все они были пристегнуты. Все пассажиры — родственники водителя, они жители Екатеринбурга, которые ехали в Башкирию. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что уроженец Нижнего Тагила попал в страшное ДТП в Тайланде. Он получил серьезные травмы головы и лица во время катания на мотоцикле и теперь не может вернуться домой.