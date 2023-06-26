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Четыре жителя Екатеринбурга пострадали в ДТП во время поездки в Башкирию

26 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI
На трассе Нижние Серги-Михайловск-Арти произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

34-летний водитель УАЗ «Патриот» ехал со стороны Михайловска в сторону поселка Арти. Завершая обгон, он съехал с дороги на обочину по ходу движения. Об этом сообщает «Патрульный участок».

Пострадало четыре человека. Все они были пристегнуты. Все пассажиры — родственники водителя, они жители Екатеринбурга, которые ехали в Башкирию. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что уроженец Нижнего Тагила попал в страшное ДТП в Тайланде. Он получил серьезные травмы головы и лица во время катания на мотоцикле и теперь не может вернуться домой.

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#Екатеринбург#ДТП#Проверка#Обочина#Авария#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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