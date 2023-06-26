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Число отравившихся курсантов в Екатеринбурге возросло до 82 человек

26 июня 2023, 05:56
Фото: 1MI
Число курсантов из юридического университета Екатеринбурга, отравившихся в столовой, выросло до 82 человек.

Утром 26 июня 2023 года еще 22 студента данного вуза обратились за медпомощью. Из них 19 человек были госпитализированы в больницу, пишет Ура.ру.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 55 учащихся с признаками отравления — пятеро в Верхнепышминской больнице, остальные в Екатеринбурге. По словам очевидца, есть предположение, что кто-то занес кишечную инфекцию.

Напомним, 25 июня 2023 года студенты УЮИ массово стали жаловаться на недомогание. Многие из отравившихся были помещены в больницу, некоторые от госпитализации отказались.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Отравление#Больница#Заболевшие#Курсанты#Университет#Происшествия
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