Число отравившихся курсантов в Екатеринбурге возросло до 82 человек

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Утром 26 июня 2023 года еще 22 студента данного вуза обратились за медпомощью. Из них 19 человек были госпитализированы в больницу, пишет Ура.ру.
В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 55 учащихся с признаками отравления — пятеро в Верхнепышминской больнице, остальные в Екатеринбурге. По словам очевидца, есть предположение, что кто-то занес кишечную инфекцию.
Напомним, 25 июня 2023 года студенты УЮИ массово стали жаловаться на недомогание. Многие из отравившихся были помещены в больницу, некоторые от госпитализации отказались.