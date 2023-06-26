Что известно о 13-летнем мальчике, разбившемся при падении из окна в Екатеринбурге

По его словам, мама два года назад отдала ребенка в центр, потому что сама не могла с ним справиться. Мальчик ее бил. По словам собеседника, зимой мальчик посреди ночи оделся и пытался уехать на машине. Однако завести авто он не смог и отправился гулять.