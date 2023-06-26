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Posted 26 июня 2023, 11:12

Published 26 июня 2023, 11:12

Modified 26 июня 2023, 11:44

Updated 26 июня 2023, 11:44

Стали известны подробности жизни выпавшего из окна подростка из Екатеринбурга

Что известно о 13-летнем мальчике, разбившемся при падении из окна в Екатеринбурге

26 июня 2023, 11:12
Фото: 1MI.

Стали известны подробности жизни выпавшего из окна подростка из Екатеринбурга

Стали известны подробности жизни 13-летнего подростка, который погиб при падении из окна на Широкой речке в Екатеринбурге.

У подростка имелись особенности развития. Последние два года он посещал спецучреждение. Однако жил он не с мамой и старшей сестрой, а в семье директора центра, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, мама два года назад отдала ребенка в центр, потому что сама не могла с ним справиться. Мальчик ее бил. По словам собеседника, зимой мальчик посреди ночи оделся и пытался уехать на машине. Однако завести авто он не смог и отправился гулять.

По пути ему попался наряд ППСП. Правоохранители доставили ребенка в больницу. Источник издания добавляет, что трагедия случилась утром, пока все спали. Именно потому никто не смог предотвратить случившееся.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Смерть#Подростки#Пострадавшие#Погибшие#Екатеринбург
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