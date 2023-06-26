Глава РФ с горечью сказал, что мужество и самопожертвование павших в ходе событий 24 июня героев-летчиков уберегли всю Россию от ужасных последствий. По мнению Путина, в субботнем мятеже большинство «вагнеровцев» оказались без их ведома, а на самом деле они патриоты. И благодарность от президента прозвучала бойцам за то, что в результате событий не было столкновений.