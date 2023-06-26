tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:41

Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Изображение материала

ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении ВИДЕО

26 июня 2023, 19:41
Фото: Официальный сайт Кремля

ЧВК «Вагнер», Лукашенко и погибшие летчики: о чем говорил Путин в обращении

Владимир Путин в выступлении в ночь с 26 на 27 июня поблагодарил россиян за выдержку, «вагнеровцев» — за отсутствие кровопролития, а Александра Лукашенко — за вклад в разрешение ситуации.

Владимир Путин отметил качества россиян, которые следили за событиями 24 июня: слова благодарности от президента жители страны услышали за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Любой шантаж и смута обречены на провал, отметил глава государства, причем «вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен». Важным для президента стало и то, что поддержали конституционный порядок в стране общественность, политические партии, религиозные организации.

Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними, — сказал Владимир Путин во время короткого обращения к стране.

Глава РФ с горечью сказал, что мужество и самопожертвование павших в ходе событий 24 июня героев-летчиков уберегли всю Россию от ужасных последствий. По мнению Путина, в субботнем мятеже большинство «вагнеровцев» оказались без их ведома, а на самом деле они патриоты. И благодарность от президента прозвучала бойцам за то, что в результате событий не было столкновений.

Каждый действующий боец ЧВК может перейти в ряды Минобороны, а также вернуться домой или передислоцироваться в Белоруссию. Отдельную благодарность озвучил президент и глава соседнего государства Александру Лукашенко — за участие в разрешении ситуации с мятежем ЧВК «Вагнер».

Видео: Официальный сайт Кремля
#Мятеж 24 июня 2023 года#Политика#Обращение#СВО#ЧВК "Вагнер"#Мятеж#Александр Лукашенко#Беларусь#Владимир Путин#Видео
Подпишитесь
«Заявления, без преувеличения, определят судьбу России»: Путин выступил 27 июня ВИДЕО
Сегодня, 19:05
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Сегодня, 09:22
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
22 июня 11:00
Уроженец Нижнего Тагила застрял в больнице после страшного ДТП в Тайланде
21 июня 09:54
Эксперт рассказал о влиянии пожара на нефтебазе в Воронеже на запасы топлива на Урале
24 июня 16:02
Россияне осудили сбежавших от мятежа Пригожина представителей элит
Сегодня, 09:00