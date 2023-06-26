Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Владимир Путин отметил качества россиян, которые следили за событиями 24 июня: слова благодарности от президента жители страны услышали за выдержку, сплоченность и патриотизм.
Любой шантаж и смута обречены на провал, отметил глава государства, причем «вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен». Важным для президента стало и то, что поддержали конституционный порядок в стране общественность, политические партии, религиозные организации.
Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними, — сказал Владимир Путин во время короткого обращения к стране.
Глава РФ с горечью сказал, что мужество и самопожертвование павших в ходе событий 24 июня героев-летчиков уберегли всю Россию от ужасных последствий. По мнению Путина, в субботнем мятеже большинство «вагнеровцев» оказались без их ведома, а на самом деле они патриоты. И благодарность от президента прозвучала бойцам за то, что в результате событий не было столкновений.
Каждый действующий боец ЧВК может перейти в ряды Минобороны, а также вернуться домой или передислоцироваться в Белоруссию. Отдельную благодарность озвучил президент и глава соседнего государства Александру Лукашенко — за участие в разрешении ситуации с мятежем ЧВК «Вагнер».