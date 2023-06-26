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Экс-президент Кыргызстана впервые за 20 лет приедет в Екатеринбург

26 июня 2023, 03:28
Фото: 1MI
В Екатеринбург приедет бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев впервые за 20 лет. Визит ожидается 26 июня 2023 года.

Аскар Акаев проведет лекцию для студентов РГППУ, рассказали в пресс-службе первого президента Кыргызстана, пишет «Российская газета».

Кроме чтения лекции Акаев проведет встречу со студентами и педагогами университета, где ему смогут задавать вопросы.

Также он посетит Технопарк РГППУ, чтобы ознакомиться с его оснащением — новыми наборами: по альтернативной энергетике и робототехнике, а также по физике, генетике и аналитической химии.

Напомним, 21 июня 2023 года в Екатеринбург с деловым визитом приезжал помощник российского президента Владимир Мединский.

В Екатеринбург с визитом прибыл Владимир Мединский
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