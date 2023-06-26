Экс-президент Кыргызстана впервые за 20 лет приедет в Екатеринбург

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Аскар Акаев проведет лекцию для студентов РГППУ, рассказали в пресс-службе первого президента Кыргызстана, пишет «Российская газета».
Кроме чтения лекции Акаев проведет встречу со студентами и педагогами университета, где ему смогут задавать вопросы.
Также он посетит Технопарк РГППУ, чтобы ознакомиться с его оснащением — новыми наборами: по альтернативной энергетике и робототехнике, а также по физике, генетике и аналитической химии.
Напомним, 21 июня 2023 года в Екатеринбург с деловым визитом приезжал помощник российского президента Владимир Мединский.