Глава РЭО Денис Буцаев рассказал об итогах второго сезона акции «Миллион — Родине!»

По данным, озвученным генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, акция проводится уже во второй раз. В этом году она вновь привлекла внимание большого количества российских граждан различных возрастных категорий. Участниками мероприятий по сбору вторсырья с удовольствием становились как представители старшего поколения, на памяти которых одноименная акция периода СССР, так и молодые россияне, выступающие в поддержку актуальных трендов экологичного потребления. Благодаря неравнодушным гражданам, проявившим интерес к экологической и социальной повестке, РЭО удалось собрать на благотворительные цели сумму, превышающую полмиллиона рублей. В ближайшее время денежные средства будут направлены на гуманитарную помощь. Об этом сообщает transsibinfo.com.