Глава РЭО Денис Буцаев рассказал об итогах второго сезона акции «Миллион — Родине!»

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Более 95 тысяч человек из 78 регионов Российской Федерации участвовали в течение трех месяцев в акции, в результате на переработку отправлено свыше 105 450 тонн вторичного сырья.
По данным, озвученным генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, акция проводится уже во второй раз. В этом году она вновь привлекла внимание большого количества российских граждан различных возрастных категорий. Участниками мероприятий по сбору вторсырья с удовольствием становились как представители старшего поколения, на памяти которых одноименная акция периода СССР, так и молодые россияне, выступающие в поддержку актуальных трендов экологичного потребления. Благодаря неравнодушным гражданам, проявившим интерес к экологической и социальной повестке, РЭО удалось собрать на благотворительные цели сумму, превышающую полмиллиона рублей. В ближайшее время денежные средства будут направлены на гуманитарную помощь. Об этом сообщает transsibinfo.com.
В целом за время акции было проведено 1289 мероприятий. Собрано 105 450 тонн вторичного сырья. От крупных организаций на переработку поступило 105 000 тонн макулатуры, остальное собрали другие участники акции. В результате сдачи вторсырья на переработку удалось выручить сумму, превышающую 500 000 рублей. Эти средства перенаправляются на гуманитарную помощь гражданам, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории Запорожской области и республик Донбасса.
Согласно заявлению заместителя PR-директора РЭО по работе с молодежью Андрея Руднева, участвующие в акции граждане не только сдавали макулатуру для последующего перенаправления выручки на благотворительные цели — помимо этого, в рамках акции были проведены соревнования. Призы для победителей предоставлялись партнерами акции по трем категориям: школы и детсады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО вручили в каждой из категорий.
Лидером среди общественных организаций стал екатеринбургский добровольческий центр «Волонтеры Урала», а что касается регионов Российской Федерации, отличные результаты в сборе вторсырья показали Оренбургская область, Крым, Москва и Московская область, а также ХМАО.
В этом году акция охватила и новые регионы, которые не участвовали в предыдущем сезоне: в сборе макулатуры приняли активное участие Амурская, Ростовская, Запорожская, Ивановская и Херсонская области, ЕАО, Республики Тыва и Хакасия, Калининградская область, КЧР, а также Орловская область и Пермский край.
По результатам первого сезона участникам удалось собрать миллион рублей. Большую часть этой выручки направили на закупку техники, мебели, спортивного и игрового снаряжения для Луганского детдома, а оставшиеся средства были переданы в пользу приюта для животных «Дай лапу».