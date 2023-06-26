Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ

Во время прошлогодней проверки на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор обнаружил, что предприятие не снижает выбросы во время режима неблагоприятных метеоусловий. Несколько источников вредных веществ на предприятии не были включены в список мероприятий по снижению выбросов в период НМУ. Также с 2016 года на них не проводилась инвентаризация. Надзорное ведомство выдало ЕВРАЗ НТМК предписание устранить нарушения, но предприятие не согласилось с ним и обратилось в суд, чтобы оспорить документ. Однако суд встал на сторону Росприроднадзора.