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Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ

26 июня 2023, 09:22
Фото: tagilcity.ru
Выбросы в воздухе Нижнего Тагила превышали норму девять дней подряд, а ЕВРАЗ НТМК в период НМУ не снижает количество выбрасываемых вредных веществ на некоторых источниках. Главные экологические события недели с 19 по 25 июня.

Газоанализатор TagilCity.ru дважды за прошедшую неделю зафиксировал превышение вредных веществ при замерах воздуха возле железнодорожного вокзала. 22 июня — это был диоксид азота, показатель которого был выше нормы в 1,5 раза. 24 июня прибор поймал превышение сероводорода в 2,5 раза. Такие результаты в обоих случаях были после 20-минутных замеров.

Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 24 июня
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Посты государственного мониторинга «Уральского УГМС» фиксировали превышение выбросов девять дней подряд — с 11 по 20 июня. Все превышения были по сероводороду на станции, которая расположена на Сухоложском поселке. Показатель вещества варьировался от 1,1 до 1,5 ПДК. Также 15 июня превышения были по формальдегиду — до 1,5 ПДК. 21 июня показатели приборов на станциях УГМС оставались по нолям, а 22-го было вновь превышение формальдегида в размере 1,02 ПДК на Сухоложском поселке.

Во время прошлогодней проверки на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор обнаружил, что предприятие не снижает выбросы во время режима неблагоприятных метеоусловий. Несколько источников вредных веществ на предприятии не были включены в список мероприятий по снижению выбросов в период НМУ. Также с 2016 года на них не проводилась инвентаризация. Надзорное ведомство выдало ЕВРАЗ НТМК предписание устранить нарушения, но предприятие не согласилось с ним и обратилось в суд, чтобы оспорить документ. Однако суд встал на сторону Росприроднадзора.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
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#Анна Григорьева#Выбросы#Итоги недели#ЕВРАЗ НТМК#Суд#Росприроднадзор#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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