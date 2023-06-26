Как завершился чемпионат по воркауту в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Мероприятие проводили в рамках Дня молодежи, пишет руководитель регионального объединения уличной атлетики «СТОЙКИЕ» Фанис Хайруллин. Его команда забрала три первых места, три — вторых и одно — третье.
В августе или сентябре спортсмены примут участие в ежегодном турнире Свердловской области «Сильные духом». Дата и месяц определятся в конце июня. Также 18 и 19 ноября команду ждет региональный фестиваль уличной атлетики «Пробуждение».