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Как завершился чемпионат по воркауту в Нижнем Тагиле

26 июня 2023, 07:45
Фото: Фанис Хайруллин

Чемпионат по воркауту прошел в Нижнем Тагиле

В минувшую субботу, 24 июня, в Нижнем Тагиле состоялся городской чемпионат по воркауту «Ритм улиц». Соревновались 34 атлета в разновозрастных категориях.

Мероприятие проводили в рамках Дня молодежи, пишет руководитель регионального объединения уличной атлетики «СТОЙКИЕ» Фанис Хайруллин. Его команда забрала три первых места, три — вторых и одно — третье.

В августе или сентябре спортсмены примут участие в ежегодном турнире Свердловской области «Сильные духом». Дата и месяц определятся в конце июня. Также 18 и 19 ноября команду ждет региональный фестиваль уличной атлетики «Пробуждение».

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#Марина Шорина#Нижний Тагил#Соревнования#Спорт#Воркаут#Дети
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