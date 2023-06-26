Курьер из Екатеринбурга забрал 340 тысяч рублей у пенсионеров из Тюмени и ХМАО

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Житель Ханты-Мансийска обратился в полицию с заявлением о том, что его пожилая родственница стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные позвонили ей и рассказали, что ее внучка попала в ДТП и ей нужны деньги на лечение. Пенсионерка отдала деньги курьеру, рассказали в группе ВКонтакте «МВД Медиа».
Вскоре сотрудники ведомства нашли подозреваемого. Мужчина рассказал, что нашел вакансию о работе в мессенджере и полагал, что забирает у людей взятки для должностных лиц. Также он по аналогичной схеме забрал у жительницы Тюменской области почти 40 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Напомним, недавно в Екатеринбурге слесарь отдал мошенникам более трех миллионов рублей, переведя их на «безопасные счета».