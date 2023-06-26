Курьер из Екатеринбурга забрал 340 тысяч рублей у пенсионеров из Тюмени и ХМАО

Житель Ханты-Мансийска обратился в полицию с заявлением о том, что его пожилая родственница стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные позвонили ей и рассказали, что ее внучка попала в ДТП и ей нужны деньги на лечение. Пенсионерка отдала деньги курьеру, рассказали в группе ВКонтакте «МВД Медиа».