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Курьер из Екатеринбурга забрал 340 тысяч рублей у пенсионеров из Тюмени и ХМАО

26 июня 2023, 14:19
Фото: Midjourney
58-летний житель Екатеринбурга, работавший курьером у мошенников, забрал 340 тысяч у пожилых людей из Тюмени и ХМАО.

Житель Ханты-Мансийска обратился в полицию с заявлением о том, что его пожилая родственница стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные позвонили ей и рассказали, что ее внучка попала в ДТП и ей нужны деньги на лечение. Пенсионерка отдала деньги курьеру, рассказали в группе ВКонтакте «МВД Медиа».

Вскоре сотрудники ведомства нашли подозреваемого. Мужчина рассказал, что нашел вакансию о работе в мессенджере и полагал, что забирает у людей взятки для должностных лиц. Также он по аналогичной схеме забрал у жительницы Тюменской области почти 40 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Екатеринбурге слесарь отдал мошенникам более трех миллионов рублей, переведя их на «безопасные счета».

Слесарь из Екатеринбурга лишился 3,5 млн рублей из-за «безопасных счетов»
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Инцидент#Полиция#Уголовное дело#Задержанный#Обман#Деньги#Криминал
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