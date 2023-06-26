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Лесничего из Качканара обвинили во взятках на 390 тысяч рублей

26 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI
В Качканаре лесничего обвинили в том, что он брал взятки за свое бездействие и попустительство.

По данным регионального СУ СК России, приговор вынесли 42-летнему мужчине, который ранее был лесничим Качканарского участкового лесничества.

Его обвиняют в коррупции и полагают, что в 2021 году он несколько раз получил крупные взятки за незаконное бездействие в виде общего попустительства. К примеру, однажды он предоставил заинтересованному лицу возможности незаконной вырубки древесины. Взяток он успел набрать на 390 тысяч рублей.

Мужчине назначили штраф — 2,5 миллионов рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.

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#Елена Озерова#Коррупция#Взяточничество#Древесина#Бездействие#Свердловская область
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