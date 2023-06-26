Лесничего из Качканара обвинили во взятках на 390 тысяч рублей

Его обвиняют в коррупции и полагают, что в 2021 году он несколько раз получил крупные взятки за незаконное бездействие в виде общего попустительства. К примеру, однажды он предоставил заинтересованному лицу возможности незаконной вырубки древесины. Взяток он успел набрать на 390 тысяч рублей.