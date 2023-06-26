Лесничего из Качканара обвинили во взятках на 390 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По данным регионального СУ СК России, приговор вынесли 42-летнему мужчине, который ранее был лесничим Качканарского участкового лесничества.
Его обвиняют в коррупции и полагают, что в 2021 году он несколько раз получил крупные взятки за незаконное бездействие в виде общего попустительства. К примеру, однажды он предоставил заинтересованному лицу возможности незаконной вырубки древесины. Взяток он успел набрать на 390 тысяч рублей.
Мужчине назначили штраф — 2,5 миллионов рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.