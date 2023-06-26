Магазин «Магнит» полыхал в Нижнем Тагиле

Неизвестные хулиганы подожгли мусор, который лежал на улице рядом с «Магнитом» возле детской поликлиники, рассказали очевидцы. Вскоре возгорание перебралось на фасад супермаркета и задел иномарку Ford Fusion, которая стояла рядом, пишет ИА «Все новости».