Магазин «Магнит» полыхал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Неизвестные хулиганы подожгли мусор, который лежал на улице рядом с «Магнитом» возле детской поликлиники, рассказали очевидцы. Вскоре возгорание перебралось на фасад супермаркета и задел иномарку Ford Fusion, которая стояла рядом, пишет ИА «Все новости».
В МЧС сообщили, что площадь пожара — 15 квадратных метров. Приехавшие пожарные устранили огонь в течение пяти минут. В отделе надзорной деятельности устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 24 июня 2023 года в свердловском поселке Ключевск загорелся лесозавод. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Потушили возгорание в течение двух часов.