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Магазин «Магнит» полыхал в Нижнем Тагиле

26 июня 2023, 05:42
Фото: tagilcity.ru
В торговой точке «Магнит» в Нижнем Тагиле загорелось помещение. Пожар произошел на улице Окунева вечером 25 июня 2023 года.

Неизвестные хулиганы подожгли мусор, который лежал на улице рядом с «Магнитом» возле детской поликлиники, рассказали очевидцы. Вскоре возгорание перебралось на фасад супермаркета и задел иномарку Ford Fusion, которая стояла рядом, пишет ИА «Все новости».

Фото: tagilcity.ru

В МЧС сообщили, что площадь пожара — 15 квадратных метров. Приехавшие пожарные устранили огонь в течение пяти минут. В отделе надзорной деятельности устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 24 июня 2023 года в свердловском поселке Ключевск загорелся лесозавод. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Потушили возгорание в течение двух часов.

На лесозаводе в поселке Свердловской области разгорелся пожар
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Инцидент#Магазин#Магнит#Пожарные#Возгорание#Происшествия
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