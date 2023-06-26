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Машина на крыше: в Нижнем Тагиле автомобиль перевернулся на трамвайных путях

26 июня 2023, 14:36
Фото: tagilcity.ru
Автомобиль перевернулся на крышу на Тагилстрое в Нижнем Тагиле днем 26 июня.

Автомобиль, лежащий на трамвайных путях между остановками ЖБИ и Управление НТМК, заметили очевидцы.

Ехала мимо около 17.30, сотрудников ГИБДД еще не было на месте. Машина лежала на крыше, одна дверь была открыта. Некоторые водители останавливались, выходили из автомобилей, но доставать водителя не пытались, — рассказала редакции подписчица TagilCity.ru Ирина.
Фото: tagilcity.ru

В отделе пропаганды ГИБДД журналисту TagilCity.ru обещали предоставить подробности аварии позднее.

Пострадавших в ДТП нет, — отметили в ведомстве.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Машина#Авария#Трамвай#Тагилстрой#ДТП#Эксклюзив
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