Машина на крыше: в Нижнем Тагиле автомобиль перевернулся на трамвайных путях

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Автомобиль, лежащий на трамвайных путях между остановками ЖБИ и Управление НТМК, заметили очевидцы.
Ехала мимо около 17.30, сотрудников ГИБДД еще не было на месте. Машина лежала на крыше, одна дверь была открыта. Некоторые водители останавливались, выходили из автомобилей, но доставать водителя не пытались, — рассказала редакции подписчица TagilCity.ru Ирина.
В отделе пропаганды ГИБДД журналисту TagilCity.ru обещали предоставить подробности аварии позднее.
Пострадавших в ДТП нет, — отметили в ведомстве.