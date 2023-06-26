Началась проверка после отравления 60 курсантов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Во время проверки сотрудниками ведомства будет установлено точное количество отравившихся курсантов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также в данном университете будет проверена организация питания. По итогам проведенной проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, массовое отравление учащихся произошло 25 июня 2023 года. Из 60 заболевших 36 человек находятся в больнице. Остальные от госпитализации отказались.