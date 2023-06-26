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Началась проверка после отравления 60 курсантов в Екатеринбурге

26 июня 2023, 03:52
Фото: 1MI
Прокуратура проверит юридический университет в Екатеринбурге, где накануне отравились 60 курсантов в местной столовой.

Во время проверки сотрудниками ведомства будет установлено точное количество отравившихся курсантов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также в данном университете будет проверена организация питания. По итогам проведенной проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, массовое отравление учащихся произошло 25 июня 2023 года. Из 60 заболевших 36 человек находятся в больнице. Остальные от госпитализации отказались.

60 курсантов отравились в институте в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Прокуратура#Университет#Курсанты#Отравление#Больница#Заболевшие#Происшествия
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