Неизвестные за пять минут ограбили секс-шоп в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Грабители взломали стеклянные двери и направились к ресепшен за наличными деньгами, рассказали в Telegram-канале «Квартал миллионеров».
Весь товар неизвестные хватали без разбора, а потом еще разбили компьютер и забрали рабочий телефон. Предварительно, нанесенный магазину ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Напомним, 17 июня 2023 года в Екатеринбурге трое подростков ограбили стоматологию, взломав вход в медучреждение при помощи гвоздодера.