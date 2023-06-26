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Неизвестные за пять минут ограбили секс-шоп в Екатеринбурге

26 июня 2023, 04:45
Фото: Telegram-канал «Квартал миллионеров»
Неизвестные хулиганы ограбили секс-шоп в Екатеринбурге. Происшествие случилось ночью 25 июня 2023 года.

Грабители взломали стеклянные двери и направились к ресепшен за наличными деньгами, рассказали в Telegram-канале «Квартал миллионеров».

Фото: Telegram-канал «Квартал миллионеров»

Весь товар неизвестные хватали без разбора, а потом еще разбили компьютер и забрали рабочий телефон. Предварительно, нанесенный магазину ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Напомним, 17 июня 2023 года в Екатеринбурге трое подростков ограбили стоматологию, взломав вход в медучреждение при помощи гвоздодера.

Подростки с гвоздодером ограбили стоматологию в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Кража#Секс-шоп#Ущерб#Неизвестные#Магазин#Грабители#Криминал
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