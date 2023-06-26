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Новый цифровой флюорограф появился в больнице Нижнего Тагила

26 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
Больницу № 4 в Нижнем Тагиле оснастили новым цифровым флюорографом. Данную технику приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новое медицинское оснащение позволяет снимкам поступать на сервер и рабочее место врача, рассказала заведующая рентгеновским отделением Татьяна Дьяконова. Это дает возможность получить результат обследования быстрее, рассказали в пресс-службе свердловского Министерства здравоохранения.

Аппарат уже запущен в работу, и пациенты больницы уже проходят на нем обследования. По словам главврача медучреждения Константина Аникина, делается все для того, чтобы повысить качество медобслуживания и его доступность каждому.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле неизвестные хулиганы едва не сломали техническое оснащение в онкологическом диспансере. Все нанесенные повреждения удалось быстро устранить.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Техника#Оснащение#Оборудование#Больница#Исследование#Здоровье#Касается каждого
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