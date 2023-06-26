Новый цифровой флюорограф появился в больнице Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Новое медицинское оснащение позволяет снимкам поступать на сервер и рабочее место врача, рассказала заведующая рентгеновским отделением Татьяна Дьяконова. Это дает возможность получить результат обследования быстрее, рассказали в пресс-службе свердловского Министерства здравоохранения.
Аппарат уже запущен в работу, и пациенты больницы уже проходят на нем обследования. По словам главврача медучреждения Константина Аникина, делается все для того, чтобы повысить качество медобслуживания и его доступность каждому.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле неизвестные хулиганы едва не сломали техническое оснащение в онкологическом диспансере. Все нанесенные повреждения удалось быстро устранить.