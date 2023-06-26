Новый знакомый лишил 2,5 млн главного специалиста банка из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
35-летняя женщина познакомилась с мужчиной по имени Антон на сайте знакомств. Он сказал, что является специалистом по фондовому рынку, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Вскоре с женщиной познакомился друг Антона Павел. Он сказал, что может обучить ее некоторым финансовым тонкостям. В результате женщина внесла 500 долларов на ранее неизвестный ей сайт.
Через неделю она увидела на сайте «успешные» результаты своих торгов на криптоплатформе и внесла еще 100 тысяч рублей. Далее суммы, которые она вносила, возрастали. А когда у нее закончились накопления, женщина взяла кредит.
Более миллиона рублей она отдала лично в руки обманщику. В какой-то момент она зашла в свой личный кабинет на сайте и увидела, что денег там вовсе нет, а все переписки с Антоном и Павлом в мессенджере оказались удалены.
Из перечисленного мошенникам 142 тысяч — личные сбережения пострадавшей и 2,3 млн, взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело.