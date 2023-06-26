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Новый знакомый лишил 2,5 млн главного специалиста банка из Екатеринбурга

26 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге лжеброкеры обманули главного специалиста отделения Сбербанка на более чем 2,5 млн рублей.

35-летняя женщина познакомилась с мужчиной по имени Антон на сайте знакомств. Он сказал, что является специалистом по фондовому рынку, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Вскоре с женщиной познакомился друг Антона Павел. Он сказал, что может обучить ее некоторым финансовым тонкостям. В результате женщина внесла 500 долларов на ранее неизвестный ей сайт.

Через неделю она увидела на сайте «успешные» результаты своих торгов на криптоплатформе и внесла еще 100 тысяч рублей. Далее суммы, которые она вносила, возрастали. А когда у нее закончились накопления, женщина взяла кредит.

Более миллиона рублей она отдала лично в руки обманщику. В какой-то момент она зашла в свой личный кабинет на сайте и увидела, что денег там вовсе нет, а все переписки с Антоном и Павлом в мессенджере оказались удалены.

Из перечисленного мошенникам 142 тысяч — личные сбережения пострадавшей и 2,3 млн, взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело.

Слесарь отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
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#Сайт знакомств#Лжеброкеры#Мошенники#Банк#Кредит#Криминал#Екатеринбург#Елена Озерова
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