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Патчи вместо сумки получила на Wildberries жительница Екатеринбурга

26 июня 2023, 09:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге покупательница заказала на Wildberries сумку Diesel, а получила патчи.

При этом у сумки изначально была очень низкая цена — 61 рубль. Она увидела объявление о большой скидке на сумку в интернете и решила воспользоваться акцией, пишет Е1.

Покупательница отметила, что у продавца хороший рейтинг в приложении, поэтому она решилась на покупку. Однако в скором времени у нее отобразилось, что ей придет не сумка, а патчи — подмену произвел продавец.

Екатеринбурженка не единственная, столкнувшаяся с этим. У продавца в приложении в разделе «вопросы» люди высказывают свои возмущения. Продавец же им отвечает, что его подставил менеджер.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Патчи#Сумка#Заказ#Wildberries#Происшествия
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