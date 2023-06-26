Патчи вместо сумки получила на Wildberries жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
При этом у сумки изначально была очень низкая цена — 61 рубль. Она увидела объявление о большой скидке на сумку в интернете и решила воспользоваться акцией, пишет Е1.
Покупательница отметила, что у продавца хороший рейтинг в приложении, поэтому она решилась на покупку. Однако в скором времени у нее отобразилось, что ей придет не сумка, а патчи — подмену произвел продавец.
Екатеринбурженка не единственная, столкнувшаяся с этим. У продавца в приложении в разделе «вопросы» люди высказывают свои возмущения. Продавец же им отвечает, что его подставил менеджер.