Певица из Нижнего Тагила поделилась впечатлениями от выступления на Ural Music Night

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Из-за позднего срока беременности Ольги, по ее словам, у группы было два плана выступления.
На случай того, если я рожу, полностью всю программу будет исполнять Ольга Семячкова, наш менеджер и бэк-вокалистка. И основной план, если все в порядке, то я еду и выступаю. Очень рада, что все получилось по первому плану, — поделилась Ольга Тарасова с TagilCity.ru.
Сразу после приезда на площадку выступления возникла трудность — из-за наплыва людей не оказалось места, где можно было припарковать автомобиль. Но в итоге проблема смогла разрешиться сразу.
Очень попросили полицейских, чтобы они нас пустили хотя бы разгрузиться недалеко от сцены, и они нам разрешили. В общем в Екатеринбурге нас встретили уже изначально очень тепло, — рассказала тагильчанка.
Организация на площадке, по словам Ольги, была на высоком уровне — чистый звук, настроенные аппаратура и освещение. Помещение, где исполнители переодевались, также было обустроено для удобства. Приятной неожиданностью для музыкального коллектива из Нижнего Тагила стала прямая трансляция с площадки.
Мы не знали, что будет трансляция по телевидению. И нам уже на обратном пути начали присылать видео. А о том, что наше выступление было по телевизору, нас не предупредили, но это было очень здорово, — поделилась Ольга.
После выступления у Ольги остались только положительные эмоции и самочувствие на сцене также не подвело:
Все очень понравилось. Я себя чувствовала на самой сцене вообще отлично, то есть у меня было такое ощущение, что я сейчас еще и танцевать смогу прям в полную силу, но я не стала этого делать, конечно. Я старалась побольше работать над тем, чтобы хорошо качественно выступить плане вокала. Мы выступали полностью в живую, поэтому я очень была сосредоточена на голосе, но у меня было очень много сил.
Этих сил хватило Ольге еще и на то, чтобы прогуляться после выступления и послушать исполнение группы IOWA, которое было на той же площадке, где пела тагильчанка. В следующем году Ольга Тарасова также планирует стать участником Ural Music Night.
Мы выступили и показалось, что это так мало. Мы еще захотели. Так, что на следующий год будем готовиться выступать на таких же сценах и уже в вечернее время вместе с хэдлайнерами. Вот такой план, — рассказала Ольга.
За помощь в возможности выступить в крупнейшем музыкальном фестивале Урала певица благодарит менеджера Ольгу Семячкову, группу подтанцовки Ladies Dance Studio и еще одну вокалистку группы Марию Мамаеву, а также всех организаторов и спонсоров Ural Music Night.