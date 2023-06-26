Почти три десятка детей заразились опасной инфекцией в детских садах Ревды

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Так, в детском саду № 50 было выявлено 20 случаев заражения норовирусом. В садике № 17 выявили четыре случая, а в садике № 34 — три случая, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ведомстве была организована проверка дошкольных учреждений и организаторов питания. Специалисты отобрали пробы сырья, готовой продукции, воды, дезинфицирующих средств, смывов.
Кроме того, будет усилен контроль качественного проведения утреннего фильтра, уборок и дезмероприятий, соблюдения личной гигиены детьми и сотрудниками, информирования родителей о профилактике кишечных вирусных инфекций.
Также были обследованы сотрудники учреждений. Те, у которого в биоматериале обнаружили норовирус 2 генотипа, отстранены от работы. Группы, в которых выявлены зараженные дети, закрыты на карантин.
Напомним, недавно в Екатеринбурге отравилось 82 курсанта юридического университета после обеда в столовой вуза.