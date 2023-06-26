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Почти три десятка детей заразились опасной инфекцией в детских садах Ревды

26 июня 2023, 16:24
Фото: 1MI

Будет усилен контроль после вспышки норовируса в детсадах Ревды

Дошкольники в детских садах Ревды массово заражаются норовирусом.

Так, в детском саду № 50 было выявлено 20 случаев заражения норовирусом. В садике № 17 выявили четыре случая, а в садике № 34 — три случая, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве была организована проверка дошкольных учреждений и организаторов питания. Специалисты отобрали пробы сырья, готовой продукции, воды, дезинфицирующих средств, смывов.

Кроме того, будет усилен контроль качественного проведения утреннего фильтра, уборок и дезмероприятий, соблюдения личной гигиены детьми и сотрудниками, информирования родителей о профилактике кишечных вирусных инфекций.

Также были обследованы сотрудники учреждений. Те, у которого в биоматериале обнаружили норовирус 2 генотипа, отстранены от работы. Группы, в которых выявлены зараженные дети, закрыты на карантин.

Напомним, недавно в Екатеринбурге отравилось 82 курсанта юридического университета после обеда в столовой вуза.

Число отравившихся курсантов в Екатеринбурге возросло до 82 человек
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#Елизавета Зиборова#Дети#Детский сад#Роспотребнадзор#Заражение#Норовирус#Вспышка#Проверка#Здоровье#Свердловская область#Ревда
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