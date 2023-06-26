Погорельцы из села Курганской области 2 месяца живут в палатках

Некоторым все же дали сертификаты на 50 тысяч рублей. Якобы этой суммы должно хватить на жилище семье из пяти человек. Остальные вынуждены оставаться у знакомых или снимать квартиру. У многих нет документов из-за того, что они сгорели на пожаре.