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Погорельцы из села Курганской области 2 месяца живут в палатках

26 июня 2023, 05:59
Фото: 1MI
Оставшиеся без крыши над головой жители села Смолино почти три месяца живут в палатках. Администрация Курганской области якобы бездействует в вопросе выдачи сертификата на недвижимость.

Ранее стало известно, что 90-летний мужчина вынужден жить в собачьей будке после пожара в мае 2023 года. Ему не давали сертификат, а переезжать к родным он отказывался. В соцзащите предлагали пенсионеру переехать в дом престарелых.

Оказалось, что после публикаций в СМИ, мужчине дали сертификат. Он не единственный остался без крыши над головой — другие неоднократно обращались к властям. Им либо давали отказ, либо «кормили» обещаниями, требуя ждать, пишет «Урал Мэш».

Некоторым все же дали сертификаты на 50 тысяч рублей. Якобы этой суммы должно хватить на жилище семье из пяти человек. Остальные вынуждены оставаться у знакомых или снимать квартиру. У многих нет документов из-за того, что они сгорели на пожаре.

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#Марина Шорина#Инцидент#Пожар#Общество#Курганская область#Жилье
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