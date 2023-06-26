Полмиллиона отсудила прокатившаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Авария произошла в конце сентября 2022 года на набережной Тагильского пруда. 30-летний водитель находился за рулем Mercedes, несмотря на то, что был в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он был на полтора года лишен прав за пьяную езду. Срок ограничения истекал только 14 октября.
На улице Заводской девушка не удержалась и упала с капота иномарки на дорогу. В результате она была госпитализирована в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги со смещением.
Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Принимая во внимание, что подсудимый полностью признал свою вину и явился с повинной в полицию, суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на три года, а также лишения прав на 2,5 года. Однако срок был заменен принудительными работами. Кроме того, с мужчины будет удерживаться 5% зарплаты в доход государства.
Потерпевшая, которая в результате ДТП стала инвалидом третьей группы, заявила о гражданском иске. Она хотела взыскать с водителя компенсацию морального вреда в сумме двух миллионов рублей, расходов на лечение в размере 70 тысяч рублей и оплаты юридических услуг — 50 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил требования девушки. Теперь подсудимый должен возместить ей моральный вред в сумме 500 тысяч рублей и судебные издержки в размере 10 тысяч рублей. Тагильчанин не согласился принятым решением и подал апелляционную жалобу. 7 июня 2023 года она была принята к рассмотрению.