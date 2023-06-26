Полмиллиона отсудила прокатившаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка

Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Принимая во внимание, что подсудимый полностью признал свою вину и явился с повинной в полицию, суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на три года, а также лишения прав на 2,5 года. Однако срок был заменен принудительными работами. Кроме того, с мужчины будет удерживаться 5% зарплаты в доход государства.