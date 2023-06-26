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Полмиллиона отсудила прокатившаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка

26 июня 2023, 13:24
Фото: 1MI

500 тысяч отсудила катавшаяся на капоте у пьяного водителя жительница Нижнего Тагила

500 тысяч рублей должен выплатить по решению суда водитель, который в состоянии алкогольного опьянения катал подругу на капоте Mercedes в центре Нижнего Тагила. Девушка упала и получила тяжелые травмы.

Авария произошла в конце сентября 2022 года на набережной Тагильского пруда. 30-летний водитель находился за рулем Mercedes, несмотря на то, что был в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он был на полтора года лишен прав за пьяную езду. Срок ограничения истекал только 14 октября.

На улице Заводской девушка не удержалась и упала с капота иномарки на дорогу. В результате она была госпитализирована в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги со смещением.

Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Принимая во внимание, что подсудимый полностью признал свою вину и явился с повинной в полицию, суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на три года, а также лишения прав на 2,5 года. Однако срок был заменен принудительными работами. Кроме того, с мужчины будет удерживаться 5% зарплаты в доход государства.

Потерпевшая, которая в результате ДТП стала инвалидом третьей группы, заявила о гражданском иске. Она хотела взыскать с водителя компенсацию морального вреда в сумме двух миллионов рублей, расходов на лечение в размере 70 тысяч рублей и оплаты юридических услуг — 50 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования девушки. Теперь подсудимый должен возместить ей моральный вред в сумме 500 тысяч рублей и судебные издержки в размере 10 тысяч рублей. Тагильчанин не согласился принятым решением и подал апелляционную жалобу. 7 июня 2023 года она была принята к рассмотрению.

Пьяный житель Тагила чуть не задавил решившую прокатиться на капоте Mercedes подругу
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