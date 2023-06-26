Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят

Posted 26 июня 2023, 14:44
Published 26 июня 2023, 14:44
Modified 26 июня 2023, 14:53
Updated 26 июня 2023, 14:53
10 миллионов рублей выделено для внесения изменений в генплан для разработки месторождений полезных ископаемых и расширения кладбищ. Работы нужно будет провести в Черноисточинске, Новоасбесте, Горноуральском, селах Лая, Покровское и Николо-Павловское.
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