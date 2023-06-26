Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят

Беременная вокалистка из Нижнего Тагила Ольга Тарасова и ее группа TANATA выступили на Ural Music Night. Певица находится на девятом месяце беременности. На случай, если бы она родила, существовал план Б — вместо нее всю программу бы исполнила бэк-вокалистка Ольга Семячкова.