tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2023, 14:44

Published 26 июня 2023, 14:44

Modified 26 июня 2023, 14:53

Updated 26 июня 2023, 14:53

Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят

Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят

26 июня 2023, 14:44
Фото: Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Пострадавшая в ДТП жительница Тагила отсудила полмиллиона, а кладбища расширят. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 июня.

10 миллионов рублей выделено для внесения изменений в генплан для разработки месторождений полезных ископаемых и расширения кладбищ. Работы нужно будет провести в Черноисточинске, Новоасбесте, Горноуральском, селах Лая, Покровское и Николо-Павловское.

Расширить кладбища и добывать ископаемые планируется в поселках под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Девять дней подряд превышали норму выбросы в воздухе Нижнего Тагила, а ЕВРАЗ НТМК в период НМУ не снижал количество выбрасываемых вредных веществ. Составили подборку главных эко-событий.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и вред ЕВРАЗ НТМК во время НМУ
Узнать подробнее

Благоустройство Нижне-Выйского сквера по улице Верхняя Черепанова, 44 продолжается. Здесь возводят подпорную стену. Уже проведены демонтажные работы и установлена защита кабельных линий.

«Ждем результат»: в Нижнем Тагиле продолжают реконструировать Нижне-Выйский сквер
Узнать подробнее

Беременная вокалистка из Нижнего Тагила Ольга Тарасова и ее группа TANATA выступили на Ural Music Night. Певица находится на девятом месяце беременности. На случай, если бы она родила, существовал план Б — вместо нее всю программу бы исполнила бэк-вокалистка Ольга Семячкова.

Певица из Нижнего Тагила поделилась впечатлениями от выступления на Ural Music Night
Узнать подробнее

500 тысяч отсудила катавшаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка. Ранее ее друг злоупотребил алкоголем и покатал ее на капоте Mercedes в центре Нижнего Тагила. Девушка упала и получила тяжелые травмы.

Полмиллиона отсудила прокатившаяся на капоте у пьяного водителя тагильчанка
Узнать подробнее
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Выступление#Певица#Екатеринбург#Экоитоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика