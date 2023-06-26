Пожилой бородатый мужчина с тростью пропал в Камышлове

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Пенсионер нуждается в медпомощи. Рост пропавшего свердловчанина — 165 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза карие, седые волосы, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Предположительно, в день пропажи он был одет в клетчатую серую рубашку, черную кофту, черные джинсы и кроссовки. Поиски пожилого жителя Камышлова ведут сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции.
Напомним, с 24 июня 2023 года в Нижнем Тагиле ищут мужчину, который сбежал из машины скорой помощи.