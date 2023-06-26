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Пожилой бородатый мужчина с тростью пропал в Камышлове

26 июня 2023, 06:34
Фото: 1MI
В Камышлове бесследно пропал 76-летний бородатый мужчина с коричневой тростью 22 июня 2023 года.

Пенсионер нуждается в медпомощи. Рост пропавшего свердловчанина — 165 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза карие, седые волосы, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Предположительно, в день пропажи он был одет в клетчатую серую рубашку, черную кофту, черные джинсы и кроссовки. Поиски пожилого жителя Камышлова ведут сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции.

Напомним, с 24 июня 2023 года в Нижнем Тагиле ищут мужчину, который сбежал из машины скорой помощи.

Сбежавшего из машины скорой мужчину ищут в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Поиски#Поисковый отряд#Лиза Алерт#Пропавший#Пенсионеры#Происшествия#Свердловская область#Камышлов
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