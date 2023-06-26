Путин распорядился не облагать НДС лекарства, ввозимые фондом «Круг добра»

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Фонд выполняет задачи по обеспечению медицинской помощи детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. По новому закону теперь у фонда «Круг добра» будет право ввозить и поставлять медицинским организациям препараты, предназначенные именно таким пациентам, без уплаты НДС, информирует ТАСС.
Ввезти в Россию без уплаты НДС незарегистрированные лекарственные препараты, которые требуются для лечения определенных пациентов по жизненным показаниям, можно было и раньше. Но право на подобную деятельность предоставляли лишь организациям, внесенным в закон «Об обращении лекарственных средств». Для беспошлинного ввоза медицинских препаратов эти организации должны были предъявить представителям таможенных органов разрешение от Минздрава РФ.
До сегодняшнего дня открытый по инициативе президента РФ фонд «Круг добра» не был упомянут в списке организаций, имевших такую возможность. Поэтому для получения лекарственных препаратов и передачи их в медицинские учреждения «Круг добра» выплачивал средства в установленном порядке. Теперь подобные операции для фонда свободны от обложения налогом.
Известно, что закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.