Путин распорядился не облагать НДС лекарства, ввозимые фондом «Круг добра»

Ввезти в Россию без уплаты НДС незарегистрированные лекарственные препараты, которые требуются для лечения определенных пациентов по жизненным показаниям, можно было и раньше. Но право на подобную деятельность предоставляли лишь организациям, внесенным в закон «Об обращении лекарственных средств». Для беспошлинного ввоза медицинских препаратов эти организации должны были предъявить представителям таможенных органов разрешение от Минздрава РФ.