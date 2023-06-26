Расширить кладбища и добывать ископаемые планируется в поселках под Нижним Тагилом

Согласно документации, до 31 марта 2024 года нужно обработать и проанализировать исходную информацию. На втором этапе, с 1 апреля по 30 ноября 2024 года, будут разрабатываться материалы самого проекта. Затем, до 31 марта 2025 года, пройдет его согласование.