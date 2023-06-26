Расширить кладбища и добывать ископаемые планируется в поселках под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Научно-исследовательские работы подрядчику необходимо провести применительно поселков Черноисточинск, Новоасбест, Горноуральский, сел Лая, Покровское и Николо-Павловское.
Согласно документации, до 31 марта 2024 года нужно обработать и проанализировать исходную информацию. На втором этапе, с 1 апреля по 30 ноября 2024 года, будут разрабатываться материалы самого проекта. Затем, до 31 марта 2025 года, пройдет его согласование.
Подрядчик должен предоставить заказчику актуальную картографическую информацию: топографические карты, аэро- и космические снимки, ортофопланы. Также необходимо установить границ населенных пунктов и функциональных зон, входящих в состав ГГО.
Срок подачи заявок на тендер заканчивается 10 июля. Затем будет определен подрядчик, который проведет необходимые работы.