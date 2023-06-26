Россияне осудили сбежавших от мятежа Пригожина представителей элит

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
Уже с самого начала событий в социальных сетях не только выросло число сообщений о подорожавших авиабилетах в другие страны, но и увеличилось число вылетов бизнес-джетов, которые принадлежат российских олигархам и чиновникам.
В то же время утверждалось, что у всех вылетевших появились срочные дела вне города, недомогания, которые надо лечить за пределами Москвы. Отправлялись и в Питер, и в Карелию, и даже на Урал. При этом сразу после окончания мятежа многие стали потихоньку возвращаться, пишут «Новые известия».
По данному поводу высказались эксперты канала «Образ будущего». По их словам, десятки и сотни чиновников внезапно запросили отпуска и курсы лечения. А полицейские отказались идти против «Вагнера».
При этом граждане восприняли мятеж как «их дело», отмечается в канале. Увиденное, по их словам, стало для Кремля шоком.
Канал BRIEF добавил, что многое в день мятежа открылось в «новом свете».
Первое — поведение наших олигархов и крупных чиновников. Забегали как тараканы. Взлетели все их джеты. Но главное — волна вранья о том, что мы тут, а самолеты там. Каждый олигарх обзавелся фото на Ладоге, — пишет Telegram-канал.
При этом провластный философ Александр Дугин, по данным «Новых известий», был в шоке. Он назвал «подставой» действия элит в критической ситуации.
По его мнению, требуется идеологизация правящего класса и ротация элит. Также он отметил, что стране нужна суверенная элита.
Нам нужна суверенная элита. Иначе все повторится. Слабые стороны нашей системы вчера предстали во всей красе, — добавил Дугин.