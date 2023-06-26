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Россияне осудили сбежавших от мятежа Пригожина представителей элит

26 июня 2023, 09:00
Фото: Midjourney
Бурную реакцию в социальных сетях выказали жители России по поводу олигархов и высших чиновников, которые пытались уехать из Москвы во время мятежа Евгения Пригожина.

Уже с самого начала событий в социальных сетях не только выросло число сообщений о подорожавших авиабилетах в другие страны, но и увеличилось число вылетов бизнес-джетов, которые принадлежат российских олигархам и чиновникам.

В то же время утверждалось, что у всех вылетевших появились срочные дела вне города, недомогания, которые надо лечить за пределами Москвы. Отправлялись и в Питер, и в Карелию, и даже на Урал. При этом сразу после окончания мятежа многие стали потихоньку возвращаться, пишут «Новые известия».

По данному поводу высказались эксперты канала «Образ будущего». По их словам, десятки и сотни чиновников внезапно запросили отпуска и курсы лечения. А полицейские отказались идти против «Вагнера».

При этом граждане восприняли мятеж как «их дело», отмечается в канале. Увиденное, по их словам, стало для Кремля шоком.

Канал BRIEF добавил, что многое в день мятежа открылось в «новом свете».

Первое — поведение наших олигархов и крупных чиновников. Забегали как тараканы. Взлетели все их джеты. Но главное — волна вранья о том, что мы тут, а самолеты там. Каждый олигарх обзавелся фото на Ладоге, — пишет Telegram-канал.

При этом провластный философ Александр Дугин, по данным «Новых известий», был в шоке. Он назвал «подставой» действия элит в критической ситуации.

По его мнению, требуется идеологизация правящего класса и ротация элит. Также он отметил, что стране нужна суверенная элита.

Нам нужна суверенная элита. Иначе все повторится. Слабые стороны нашей системы вчера предстали во всей красе, — добавил Дугин.
Эксперт высказался о работе российских губернаторов во время мятежа ЧВК «Вагнер»
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#Ирина Кирилова#Элиты#Мятеж#Последствия#Осуждение#Политика#Мятеж 24 июня 2023 года
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