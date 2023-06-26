Россияне осудили сбежавших от мятежа Пригожина представителей элит

В то же время утверждалось, что у всех вылетевших появились срочные дела вне города, недомогания, которые надо лечить за пределами Москвы. Отправлялись и в Питер, и в Карелию, и даже на Урал. При этом сразу после окончания мятежа многие стали потихоньку возвращаться, пишут «Новые известия».